  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Projet de luxe a jerusalem

Barrio residencial Projet de luxe a jerusalem

Jerusalén, Israel
de
$4,62M
;
15
Dejar una solicitud
ID: 36720
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shechem, 97 neu 2 alt Paulus Haus

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Descubra el lujo en el corazón de Jerusalén. Situado en Kiriat Yovel, este excepcional proyecto inmobiliario le ofrece la oportunidad de vivir en una residencia de alta gama que combina comodidad y modernidad. Compuesto por apartamentos de 2 a 5 habitaciones, esta nueva creación es una verdadera joya de bienes raíces. Ubicación ideal. Disfrute de un fácil acceso al transporte público, con el tranvía a poca distancia, y explore las atracciones de la ciudad: a sólo 8 minutos del Shuk Mahane Yehuda y a 15 minutos de la famosa Mamila y el casco antiguo. Características del proyecto Vistas panorámicas del bosque de Ein Kerem, visitan los museos más grandes de Jerusalén. Aparcamiento subterráneo seguro con puerta eléctrica. Cubierta exterior en auténtica piedra de Jerusalén. Elegante vestíbulo amueblado con materiales de lujo. Ventanas de doble acristalamiento con marco de aluminio. 3 ascensores de lujo, incluyendo ascensores Shabat. Varios espacios de entretenimiento, jardín ajardinado, biblioteca, billar y gran sinagoga. Salón privado de alta gama. Espacio reservado para el Souccot. Características de los Apartamentos : Sistema doméstico inteligente para una gestión óptima de la electricidad. Cocina de alta gama de marcas reconocidas. Válvula de fijación en todas las habitaciones. Porcelana de granito Dallage 100/100. Mobiliario de baño incluido. Aire acondicionado Inverter VRF para máxima comodidad. Gas, agua y electricidad en el balcón principal. Accesorios eléctricos modernos y estéticos. Lavadores suspendidos. ¡Ven y descubre un nuevo estándar de vida en Jerusalén!

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immense terrasse unites independantes
Jerusalén, Israel
de
$2,39M
Barrio residencial Penthouse kfar david jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$10,26M
Barrio residencial Perle de confort et luxe a mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$2,804
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,54M
Barrio residencial Magnifique rez de jardin 3 pieces
Jerusalén, Israel
de
$6,00M
Está viendo
Barrio residencial Projet de luxe a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$4,62M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Barrio residencial A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Barrio residencial A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Barrio residencial A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Barrio residencial A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Barrio residencial A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Tel-Aviv, Israel
de
$1
En venta, a pocos minutos a pie del mar y cerca del Hotel Hilton, en el antiguo norte de Tel-Aviv: apartamento de 3 habitaciones en venta, muy lujoso, completamente nuevo, con aparcamiento estándar. Totalmente amueblado, incluyendo todos los muebles y electrodomésticos Miele, y mucho más. Pa…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israel
de
$2,87M
Proyecto Zangville — Netanya Nuevo programa preventa en el corazón del centro Mordecai Khayat se complace en presentar un proyecto exclusivo situado en el centro de la ciudad de Netanya, en la muy tranquila y buscada Rue Zangville. Esta zona se beneficia de todas las ventajas del centro d…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Espaces de bureaux givat shaoul
Barrio residencial Espaces de bureaux givat shaoul
Barrio residencial Espaces de bureaux givat shaoul
Barrio residencial Espaces de bureaux givat shaoul
Barrio residencial Espaces de bureaux givat shaoul
Barrio residencial Espaces de bureaux givat shaoul
Barrio residencial Espaces de bureaux givat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$886,464
Nuevo en el mercado en venta en el distrito de Givat Shaoul a la entrada de Jerusalén a través de la autopista 16, a los pies de la futura línea de tranvía verde prevista para principios de 2026, en el proyecto de oficinas modernas la Torre de Águilas, también conocida como Migdal HaTaguid. …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir