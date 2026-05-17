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Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli

Tel-Aviv, Israel
de
$4,11M
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ID: 36637
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaZohar, 5

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En un nuevo edificio en el corazón del popular distrito de Bavli, ático de alta gama con clara vista oeste – el mar en línea de visión! 5 amplias habitaciones Immense terraza de 28 m2 contiguiendo el salón y la suite principal Tejado privado de 50 m2 con piscina Exposición triple Ventanas grandes para abundante luz natural Exclusivo – lujo y comodidad en Bavli

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Tel-Aviv, Israel
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