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Barrio residencial Superbe 3 pieces a bavli exclusivite

Tel-Aviv, Israel
de
$1,51M
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ID: 36636
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaZohar, 5

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En un nuevo edificio en el corazón del popular distrito de Bavli, Apartamento de 3 habitaciones espacioso y lujoso: 74 m2 de espacio habitable Terraza solar de 11 m2 Aparcamiento privado Llaves disponibles en la oficina - para visitar sin demora!

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Tel-Aviv, Israel
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