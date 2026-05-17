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Barrio residencial Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces

Jerusalén, Israel
de
$1,30M
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ID: 36635
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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Apartamento de 4 habitaciones en el centro y buscado por el distrito de Arnona, a un precio inmejorable! 94 m2 de espacio habitable y 9 m2 de mirpeset con vista abierta, en un lujoso edificio con gimnasio, calefacción por suelo radiante con control independiente en cada habitación, aire acondicionado central, cocina lujosa y moderna, habitaciones luminosas, tranquila, aparcamiento y bodega incluida. Ascensor de Shabat.

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