Barrio residencial Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove

Situado en el corazón del distrito de Ramat Eshkol completamente renovado. Apartamento en la tercera planta con ascensor de un edificio sujeto a un proyecto Tama 38 (reestructuración total) aprobado y firmado. Empieza a trabajar en los próximos meses. Transformaciones previstas: Transición de 3 habitaciones a 4 habitaciones por la adición de una habitación mamada (habitación fortificada). Superficie actual 72 m2 (sin terraza). Superficie futura 93 m2 interior + adición de 2 terrazas de 9 m2 en total. También hay un aparcamiento privado y una bodega. El apartamento en su estado actual es perfectamente habitable porque recientemente renovado. Posibilidad de recibirlo totalmente amueblado e incluso alquilarlo como es hasta el comienzo de Tama 38.