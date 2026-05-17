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Barrio residencial Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove

Jerusalén, Israel
de
$1,32M
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ID: 36634
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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Situado en el corazón del distrito de Ramat Eshkol completamente renovado. Apartamento en la tercera planta con ascensor de un edificio sujeto a un proyecto Tama 38 (reestructuración total) aprobado y firmado. Empieza a trabajar en los próximos meses. Transformaciones previstas: Transición de 3 habitaciones a 4 habitaciones por la adición de una habitación mamada (habitación fortificada). Superficie actual 72 m2 (sin terraza). Superficie futura 93 m2 interior + adición de 2 terrazas de 9 m2 en total. También hay un aparcamiento privado y una bodega. El apartamento en su estado actual es perfectamente habitable porque recientemente renovado. Posibilidad de recibirlo totalmente amueblado e incluso alquilarlo como es hasta el comienzo de Tama 38.

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Jerusalén, Israel
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