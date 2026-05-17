Barrio residencial Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Situado en el corazón del distrito de Ramat Eshkol completamente renovado. Apartamento en la tercera planta con ascensor de un edificio sujeto a un proyecto Tama 38 (reestructuración total) aprobado y firmado. Empieza a trabajar en los próximos meses. Transformaciones previstas: Transición de 3 habitaciones a 4 habitaciones por la adición de una habitación mamada (habitación fortificada). Superficie actual 72 m2 (sin terraza). Superficie futura 93 m2 interior + adición de 2 terrazas de 9 m2 en total. También hay un aparcamiento privado y una bodega. El apartamento en su estado actual es perfectamente habitable porque recientemente renovado. Posibilidad de recibirlo totalmente amueblado e incluso alquilarlo como es hasta el comienzo de Tama 38.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo