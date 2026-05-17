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Barrio residencial Appartement renove de quatre pieces

Jerusalén, Israel
de
$1,15M
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10
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ID: 36633
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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Apartamento de cuatro habitaciones totalmente reformado, cocina moderna y vista a Jerusalén

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Jerusalén, Israel
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