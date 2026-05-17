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Barrio residencial Penthouse 5 etoiles

Jerusalén, Israel
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$2,54M
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ID: 36632
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

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  • País
    Israel
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    Jerusalén

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Dream ático 5 habitaciones 140 m2 + terraza 30 m2. Piso 23 de 24. Vistas panorámicas impresionantes de toda Jerusalén y el casco antiguo. 2 suites parentales con cuarto de ducha privado incluyendo una con terraza adicional. Parquet genuino en todo el apartamento. Calefacción de suelo con control independiente en cada habitación. Aire acondicionado central. Cocina americana de gama alta. Todo el apartamento está inundado de luz natural. Edificio de lujo con vestíbulo tipo hotel 5 estrellas. 4 ascensores incluyendo 2 de Shabat. Habitación deportiva en el edificio. Celular. 2 plazas de aparcamiento privado.

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Jerusalén, Israel
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