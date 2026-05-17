  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Penthouse de reve a larchitecture haut de gamme

Barrio residencial Penthouse de reve a larchitecture haut de gamme

Jerusalén, Israel
de
$2,98M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 36631
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Dream ático con arquitectura de alta gama, con vistas espectaculares y lujosa cocina abierta. Tamaño del apartamento : 158 m2. Terrasse de la Soucca : 46 m2.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$1,03M
Barrio residencial La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Asdod, Israel
de
$4,12M
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israel
de
$4,39M
Barrio residencial 4 pieces moderne proche de rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$1,54M
Barrio residencial Magnifique 3 pieces renove avec balcon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,25M
Está viendo
Barrio residencial Penthouse de reve a larchitecture haut de gamme
Jerusalén, Israel
de
$2,98M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
de
$2,33M
El proyecto MODA es un edificio boutique de 10 plantas que ofrece privacidad y comodidad gracias a un número limitado de apartamentos por piso. Apartamentos de 2 a 5 habitaciones con aparcamiento, así como áticos lujosos, adecuados para familias e inversores. PRESAL PRICES for the first 5 …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,26M
Ubicación conveniente, cerca del Royal Beach Hotel y a pocos pasos del mar. Proyecto boutique de 6 plantas con servicios de alta gama y lujosos. Construcción verde. Vista al mar incluso desde el primer piso. 1 plaza de aparcamiento para cada apartamento. Las áreas de los apartamentos son esp…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
Nuevo apartamento de 3 habitaciones, en un prestigioso edificio del distrito Ramat HaChayal, cocina americana abierta, salón con balcón que ofrece vistas panorámicas, suelos de parquet en las habitaciones, aire acondicionado central, aparcamiento, cerca de una sinagoga y un mikvé. Un parque …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir