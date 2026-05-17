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Barrio residencial A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf

Tel-Aviv, Israel
de
$1,25M
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ID: 36630
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

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Exclusivo. 4 habitaciones en el sur de Tel Aviv 5a planta con superficie de 110 m2 13 m2 de terraza. Consta de 3 dormitorios incluyendo una suite padres con baño y vestidor + 1 parking en sótano, escuela, tiendas y jardines niños al pie del edificio. 2 ascensores incluyendo 1 shabbatic.

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Tel-Aviv, Israel
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