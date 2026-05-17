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Barrio residencial Penthouse de reve dans un immeuble de luxe

Jerusalén, Israel
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$2,92M
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ID: 36629
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

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  • País
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Dream ático 5 habitaciones 140 m2 + terraza soccah 40 m2 Piso 23 de 24 Impresionantes vistas panorámicas de toda Jerusalén y el casco antiguo. Parquet genuino en todo el apartamento Calefacción de suelo con control independiente en cada habitación. Aire acondicionado central. Cocina americana de gama alta. Todo el apartamento está inundado de luz natural. Edificio de lujo con vestíbulo tipo hotel 5 estrellas. 4 ascensores incluyendo 2 de Shabat. Habitación deportiva en el edificio. Cueva. 2 plazas de aparcamiento privado

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Jerusalén, Israel
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