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Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine

Jerusalén, Israel
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ID: 36628
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

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Dream ático, en la planta 24, 140 metros cuadrados construidos y 25 metros cuadrados de terraza adicional con piscina privada, vista panorámica, 5 habitaciones, lujosa suite principal, calefacción por suelo radiante, en un edificio de lujo con gimnasio en el edificio, habitaciones luminosas con ventanas, cocina de lujo moderna, mamá, ascensor Shabat, estacionamiento cubierto y bodega. En el distrito central y buscado por Arnona.

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Jerusalén, Israel
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