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Barrio residencial Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer

Jerusalén, Israel
de
$4,288
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ID: 36627
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Emek Refaim, 42

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En un hermoso edificio nuevo en el corazón de la moshava, apartamento de 4 habitaciones en la 2a planta con ascensor, bonito salón con balcón parte soccah, gran cocina, 3 dormitorios incluyendo un dormitorio principal, 4 exposiciones, aparcamiento, tranquilo!

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Jerusalén, Israel
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