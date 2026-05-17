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Barrio residencial Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
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10
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ID: 36626
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Olei HaGardom, 33

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Nuevo apartamento de 3 habitaciones, en un prestigioso edificio del distrito Ramat HaChayal, cocina americana abierta, salón con balcón que ofrece vistas panorámicas, suelos de parquet en las habitaciones, aire acondicionado central, aparcamiento, cerca de una sinagoga y un mikvé. Un parque verde común a los edificios está actualmente en construcción, una propiedad a un precio que representa una oportunidad increíble.

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Tel-Aviv, Israel
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