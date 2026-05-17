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Barrio residencial Au coeur de mekor haim

Jerusalén, Israel
de
$2,57M
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8
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ID: 36625
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaRechavim, 11

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En el corazón de Mekor Haim, entre Mochava y Baka. En el famoso proyecto Quadra, este hermoso apartamento de 5 habitaciones en venta es de 138 m2 y ofrece hermosos servicios, con una terraza de 8 m2 y un agradable y amplio salón. 4 dormitorios, más un espacio de oficina. Una hermosa suite principal con 2 baños. Doble estacionamiento y bodega. La residencia tiene una zona de SPA con una gran piscina, gimnasio y hammam.

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Jerusalén, Israel
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