Barrio residencial Au coeur de mekor haim

En el corazón de Mekor Haim, entre Mochava y Baka. En el famoso proyecto Quadra, este hermoso apartamento de 5 habitaciones en venta es de 138 m2 y ofrece hermosos servicios, con una terraza de 8 m2 y un agradable y amplio salón. 4 dormitorios, más un espacio de oficina. Una hermosa suite principal con 2 baños. Doble estacionamiento y bodega. La residencia tiene una zona de SPA con una gran piscina, gimnasio y hammam.