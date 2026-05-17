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Barrio residencial Vue mer imprenable immeuble avec equipements jacuzzi sauna piscine A 2 pas de la mer

Ascalón, Israel
de
$377,300
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ID: 36624
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yefe Nof, 25

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Vista al mar en un edificio con servicios de alta gama (jacuzzi, sauna, piscina). Situado a 2 pasos del mar.

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Ascalón, Israel
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