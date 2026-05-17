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Barrio residencial Magnifique appartement

Ascalón, Israel
de
$675,710
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ID: 36623
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yefe Nof, 25

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3 habitaciones en el puerto deportivo con hermosa vista al mar, decoradas por el arquitecto interior, muy buenas comodidades

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Ascalón, Israel
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