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Barrio residencial Rdj 4 pieces barnea

Ascalón, Israel
de
$703,150
;
8
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ID: 36622
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Ascalón
  • Dirección
    Yiftah HaGiladi

Sobre el complejo

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Planta baja 4 habitaciones en el distrito de Barnea con jardín de 55m2

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Ascalón, Israel
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