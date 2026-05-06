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Barrio residencial Belle maison en centre ville avec piscine

Ra'anana, Israel
de
$13,90M
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5
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ID: 35785
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Ostrovski, 33

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Hermosa casa con piscina situada en el centro de Raanana. Bonitos beneficios. Calle tranquila. 7 habitaciones incluyendo 3 suites. sótano muy grande. 450 m2 de espacio habitable y 455 m2 de terreno. Aparcamiento.

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Ra'anana, Israel
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