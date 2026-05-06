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Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux

Ra'anana, Israel
de
$4,39M
6/5/26
$4,39M
5/5/26
$4,36M
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ID: 35752
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    HaGalim

Sobre el complejo

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En una calle tranquila y residencial situada al oeste de Raanana. Casa de esquina de 8 habitaciones. Grandes piezas. Cuatro suites en el piso. Immense bajo tierra trajo. total: 6 baños. 7 baños. muchos espacios vivos. Una bonita piscina.

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Ra'anana, Israel
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