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Barrio residencial Villa de charme a herzlya

Herzliya, Israel
de
$7,80M
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ID: 35522
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Herzliya
  • Dirección
    HaNadiv, 8

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Rare Opportunity – Encantadora Villa en Herzliya Situado en una calle tranquila y verde, descubrir esta hermosa villa de 6 habitaciones que combina comodidad y serenidad. Idealmente situado cerca de escuelas y tiendas. Superficie : 181 m2 habitable en un terreno 330 m2. Una magnífica suite parental privada en la planta superior. Muy bonito jardín con árboles, especialmente agradable de vivir. Un entorno privilegiado y familiar en el corazón de un sector buscado.

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Herzliya, Israel
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