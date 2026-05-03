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Barrio residencial Superbe 2 pieces a 2 pas de la mer et de bograshov

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35508
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Trumpeldor, 22

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Apartamento en venta exclusiva en 10 rue Hovevevevei Zion ✨️✨️✨️En proceso TAMA 1 (Agregar un ascensor + edificio en renovación) Hermoso piso reformado de 55 m2 en el segundo piso y medio (sin ascensor) balcón cerrado 2 amplias y luminosas habitaciones 1 baño y aseo Vivienda en el edificio

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Tel-Aviv, Israel
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