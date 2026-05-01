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Barrio residencial Jardin au tabo

Jerusalén, Israel
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$4,90M
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ID: 35503
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/4/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Ben Zion, 12

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Excepcional, una de las únicas propiedades en Kiryat Moché para tener un gran jardín en propiedad completa. Grandes tres habitaciones brillantes con una triple exposición, para renovar, cerca del transporte, establecimientos y línea de tranvía verde, en una calle tranquila, posibilidad de transformarlo en 4P. 3 metros de altura bajo techo, entrada privada a través del jardín, y dos balcones con vistas al jardín. Proyecto de Pinouy Binouy potencial. ¡No te lo pierdas!

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