Barrio residencial Centre ville renove

RAANANA CENTRE-VILLE - LOCATION 5 PARTS OF ALL Situado en el centro de Raanana, este apartamento de 5 habitaciones de 120 m2 ofrece un ambiente de vida práctico y agradable, con todo lo accesible a pie. Una propiedad funcional, ideal para una familia que quiere estar en el corazón de la ciudad. ✔️ 120 m2 de espacio habitable ✔️ Segundo piso ✔️ Terraza de 5 m2 ✔️ Aparcamiento ✔️2 baños ✔️ incluyendo a mamá Lo que nos gusta: Una ubicación céntrica y animada, con tiendas, escuelas y transporte en las inmediaciones. Aquí bajamos el coche... y hacemos todo a pie.