Barrio residencial Centre ville renove

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RAANANA CENTRE-VILLE - LOCATION 5 PARTS OF ALL
Situado en el centro de Raanana, este apartamento de 5 habitaciones de 120 m2 ofrece un ambiente de vida práctico y agradable, con todo lo accesible a pie.
Una propiedad funcional, ideal para una familia que quiere estar en el corazón de la ciudad.
✔️ 120 m2 de espacio habitable
✔️ Segundo piso
✔️ Terraza de 5 m2
✔️ Aparcamiento
✔️2 baños
✔️ incluyendo a mamá
Lo que nos gusta:
Una ubicación céntrica y animada, con tiendas, escuelas y transporte en las inmediaciones.
Aquí bajamos el coche... y hacemos todo a pie.
Localización en el mapa
Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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