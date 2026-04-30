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Barrio residencial Centre ville renove

Ra'anana, Israel
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$9,000
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ID: 35336
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/4/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Ostrovski, 33

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RAANANA CENTRE-VILLE - LOCATION 5 PARTS OF ALL Situado en el centro de Raanana, este apartamento de 5 habitaciones de 120 m2 ofrece un ambiente de vida práctico y agradable, con todo lo accesible a pie. Una propiedad funcional, ideal para una familia que quiere estar en el corazón de la ciudad. ✔️ 120 m2 de espacio habitable ✔️ Segundo piso ✔️ Terraza de 5 m2 ✔️ Aparcamiento ✔️2 baños ✔️ incluyendo a mamá Lo que nos gusta: Una ubicación céntrica y animada, con tiendas, escuelas y transporte en las inmediaciones. Aquí bajamos el coche... y hacemos todo a pie.

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Ra'anana, Israel
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