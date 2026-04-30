Barrio residencial Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence

FOR SALE – RIVIERA PROJECT BEN GURION, BAT YAM - FULL SEA VIEW GUARANTEE TO LIFE
Condiciones exclusivas PRESAL negociadas para nuestra agencia en los primeros 5 apartamentos vendidos.
Primera Sealine – PRESAL – Condiciones excepcionales
Rara oportunidad en la primera línea del mar, a pocos minutos de Tel-Aviv.
La Riviera es un proyecto residencial de lujo excepcional que ofrece un arte único de vivir frente al Mediterráneo, con vistas al mar claras y un ambiente elegante, sereno y buscado.
El proyecto se distingue por la arquitectura contemporánea de alta gama y una separación total entre la zona residencial y un hotel de negocios situado en los niveles más bajos, garantizando la tranquilidad, la privacidad y el confort absoluto a los residentes.
Entrada residencial independiente, pasillo dedicado y ascensores reservados.
Idealmente ubicado, el proyecto tiene acceso directo al paseo marítimo y la playa, cerca de tiendas, restaurantes, ocio y transporte, con una rápida conexión a Tel Aviv a través del tranvía.
La residencia ofrece una amplia gama de apartamentos 3, 3,5 y 5 habitaciones, así como un ático excepcional.
Los amplios y luminosos apartamentos cuentan con amplias terrazas, grandes ventanales y un diseño moderno con acabados de alta gama.
Todas las unidades están ubicadas desde el sexto piso, con vista al mar abierto (al menos parcialmente en la fachada).
Características de pie: aire acondicionado totalmente instalado, ventanas aisladas, puertas interiores de diseño, elegantes baños, ascensor Shabat y estacionamiento clásico.
El ático ofrece una verdadera planta privada, con espectaculares vistas panorámicas, gran terraza en la azotea y posibilidad de piscina privada.
Proyecto dirigido por un desarrollador reconocido, con más de 60 años de experiencia y más de 100 edificios entregados a Bat Yam.
Permiso concedido, garantía bancaria Mizrahi, comenzar el trabajo en 2 meses.
Precio desde 4.2 M? para 3 habitaciones (75 m2 + terraza).
Condiciones de pago atractivo: 20% en firma, balance en 2 años con indexación
Primeros apartamentos: no se ofrece indexación ni bodega