Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv

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En el corazón de la Ciudad Blanca, en una calle tranquila cerca de Ben Gurion Boulevard, nace un nuevo proyecto boutique de 5 pisos con un número limitado de residencias, a la arquitectura contemporánea, inspirando el carácter del histórico Tel Aviv.
Proyecto de destrucción/reconstrucción con normas estrictas
De 3 a 5 habitaciones (incluyendo un ático con piscina privada), a través de un dúplex con un jardín abierto en un patio arbolado, cada detalle ha sido cuidadosamente pensado, creando un ambiente de vida que combina el espíritu urbano y la calidad de vida refinada.
Cada apartamento se vende con estacionamiento (2 plazas de aparcamiento para el ático).
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
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