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Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$4,98M
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ID: 35288
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/4/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

Sobre el complejo

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En el corazón de la Ciudad Blanca, en una calle tranquila cerca de Ben Gurion Boulevard, nace un nuevo proyecto boutique de 5 pisos con un número limitado de residencias, a la arquitectura contemporánea, inspirando el carácter del histórico Tel Aviv. Proyecto de destrucción/reconstrucción con normas estrictas De 3 a 5 habitaciones (incluyendo un ático con piscina privada), a través de un dúplex con un jardín abierto en un patio arbolado, cada detalle ha sido cuidadosamente pensado, creando un ambiente de vida que combina el espíritu urbano y la calidad de vida refinada. Cada apartamento se vende con estacionamiento (2 plazas de aparcamiento para el ático).

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Tel-Aviv, Israel
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