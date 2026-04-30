  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv

Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$4,88M
;
3
Dejar una solicitud
ID: 35287
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el corazón de la Ciudad Blanca, en una calle tranquila cerca de Ben Gurion Boulevard, nace un nuevo proyecto boutique de 5 pisos con un número limitado de residencias, a la arquitectura contemporánea, inspirando el carácter del histórico Tel Aviv. Proyecto de destrucción/reconstrucción con normas estrictas De 3 a 5 habitaciones (incluyendo un ático con piscina privada), a través de un dúplex con un jardín abierto en un patio arbolado, cada detalle ha sido cuidadosamente pensado, creando un ambiente de vida que combina el espíritu urbano y la calidad de vida refinada. Cada apartamento se vende con estacionamiento (2 plazas de aparcamiento para el ático).

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Centre ville belle terrasse
Ra'anana, Israel
de
$3,99M
Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,46M
Barrio residencial Affaire exceptionnelle appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Asdod, Israel
de
$685,520
Barrio residencial Appartement renove rue yeshurun tel aviv a proximite de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,09M
Barrio residencial Opportunite speciale
Tel-Aviv, Israel
de
$721,600
Está viendo
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,88M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique appartement 4 pieces a louer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement 4 pieces a louer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement 4 pieces a louer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement 4 pieces a louer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement 4 pieces a louer a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique appartement 4 pieces a louer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement 4 pieces a louer a ashdod
Asdod, Israel
de
$6,200
Alquiler en Ashdod, en la zona codiciada de Tet Vav, rue Rothschild, un apartamento de 4 habitaciones situado en planta alta. Esta espaciosa propiedad goza de un agradable mirpeset con impresionantes vistas al mar. Está equipado con aire acondicionado, plaza de aparcamiento y una habitación…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
TO SELL 3 PARTS CALME AND PRESTIGIOUS THROUGH 2 PLAGE MINUTES, TEL AVIV Situado en una calle tranquila y prestigiosa a solo 2 minutos a pie de Royal Beach, este hermoso apartamento de 3 habitaciones es una verdadera joya. Ubicado en la primera planta elevada de un edificio bien conservado y…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing
Barrio residencial 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing
Barrio residencial 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing
Barrio residencial 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing
Barrio residencial 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing
Barrio residencial 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing
Barrio residencial 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing
Tel-Aviv, Israel
de
$869,200
Edificio Bauhaus renovado. 2 habitaciones con ascensor, totalmente reformadas. Rara y buscada producto, cerca del mar
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir