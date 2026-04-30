  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv

Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$5,14M
;
3
Dejar una solicitud
ID: 35285
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ibn Gabirol

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En el corazón de la Ciudad Blanca, en una calle tranquila cerca de Ben Gurion Boulevard, nace un nuevo proyecto boutique de 5 pisos con un número limitado de residencias, a la arquitectura contemporánea, inspirando el carácter del histórico Tel Aviv. Proyecto de destrucción/reconstrucción con normas estrictas De 3 a 5 habitaciones (incluyendo un ático con piscina privada), a través de un dúplex con un jardín abierto en un patio arbolado, cada detalle ha sido cuidadosamente pensado, creando un ambiente de vida que combina el espíritu urbano y la calidad de vida refinada. Cada apartamento se vende con estacionamiento (2 plazas de aparcamiento para el ático).

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet neuf a hadera
Hadera, Israel
de
$1,99M
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Jerusalén, Israel
de
$1,20M
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
de
$3,80M
Barrio residencial Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,14M
Barrio residencial Nouveau programme residentiel a ashdod 6eme arrondissement
Asdod, Israel
de
$1,56M
Está viendo
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,14M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Barrio residencial Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Barrio residencial Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Barrio residencial Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Barrio residencial Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Barrio residencial Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Barrio residencial Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$3,116
¡Nuevo en el mercado! En la zona muy solicitada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, a pocos pasos del paseo del parque HaMesila y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. En un nuevo edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Sh…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
de
$4,05M
Apartamento situado en una zona muy solicitada en Kfar Saba Yerouka. En un edificio boutique de 4 plantas a 2 minutos de Raanana, Canyon Ha Yerouka y todas las comodidades. Muy bonita superficie de 135 m2 red [179 m2 arnona]. Gran salón con vistas a una terraza de 26 m2. Disfrutamos del sol …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Barrio residencial Projet neuf a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$3,89M
Proyecto U Bat Yam Mordecai Khayat presenta un nuevo proyecto en Bat Yam: Los U Tours Un proyecto excepcional en el corazón de Ramat HaNasi Bienvenidos a Tours U, dos majestuosos torres de 31 pisos, acompañados por un complejo comercial y de ocio que pronto se convertirá en el icono de Bat…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir