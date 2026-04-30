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Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Tel-Aviv, Israel
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$22,00M
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ID: 35284
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/4/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    David Bloch, 15

Sobre el complejo

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Venta – Old North Tel-Aviv Dirección ultra-reprochada en el corazón del antiguo Norte, cerca de Dizengoff, tiendas, escuelas de renombre y comodidades. Elegante y verde entorno residencial, ideal para familias exigentes e inversores. Nueva construcción con licencia obtenida, trabajo en curso, entrega prevista en unos 2 años. Arquitectura moderna, servicios de alta gama, amplias terrazas, MAMAD y aparcamiento privado. Excepcional 4 habitaciones apartamentos y áticos disponibles. Amplias superficies con grandes terrazas abiertas al salón. Acceso inmediato al tranvía central que conecta toda la ciudad y el mar. Ubicación con alto valor patrimonial y excelente potencial para valor añadido.

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Tel-Aviv, Israel
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