  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch

Tel-Aviv, Israel
de
$7,49M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 35282
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    David Bloch, 15

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta – Old North Tel-Aviv Dirección ultra-reprochada en el corazón del antiguo Norte, cerca de Dizengoff, tiendas, escuelas de renombre y comodidades. Elegante y verde entorno residencial, ideal para familias exigentes e inversores. Nueva construcción con licencia obtenida, trabajo en curso, entrega prevista en unos 2 años. Arquitectura moderna, servicios de alta gama, amplias terrazas, MAMAD y aparcamiento privado. Excepcional 4 habitaciones apartamentos y áticos disponibles. Amplias superficies con grandes terrazas abiertas al salón. Acceso inmediato al tranvía central que conecta toda la ciudad y el mar. Ubicación con alto valor patrimonial y excelente potencial para valor añadido.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement 3 pieces lumineux au centre de netanya
Netanya, Israel
de
$751,120
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Israel
de
$1,90M
Barrio residencial Maison privative avec piscine
Tel-Aviv, Israel
de
$2,21M
Barrio residencial Mini penthouse
Jerusalén, Israel
de
$3,58M
Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israel
de
$2,46M
Está viendo
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$7,49M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre tel aviv rue ranak A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial A vendre tel aviv rue ranak A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial A vendre tel aviv rue ranak A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial A vendre tel aviv rue ranak A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial A vendre tel aviv rue ranak A deux pas de la plage gordon
Mostrar todo Barrio residencial A vendre tel aviv rue ranak A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial A vendre tel aviv rue ranak A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$1,80M
Situado en una de las zonas más populares del centro de Tel Aviv, cerca de Gordon Beach y el paseo marítimo, este apartamento combina confort moderno, búsqueda de ubicación y servicios de calidad. Ranak Street goza de un ambiente residencial tranquilo mientras se encuentra a poca distancia …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Residence aquarelle ganei b
Barrio residencial Residence aquarelle ganei b
Barrio residencial Residence aquarelle ganei b
Barrio residencial Residence aquarelle ganei b
Barrio residencial Residence aquarelle ganei b
Mostrar todo Barrio residencial Residence aquarelle ganei b
Barrio residencial Residence aquarelle ganei b
Eilat, Israel
de
$1,23M
En el distrito de Ganei Bet de Eilat, en la prestigiosa residencia Aquarelle, en el borde del desierto y el Mar Rojo, edificio boutique con ático en venta frente al valle. Este edificio consta de 2 niveles: - Un ático en la primera planta con entrada privada: 140 m2 espacio habitable, 4 dor…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Barrio residencial Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Barrio residencial Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Barrio residencial Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Barrio residencial Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Barrio residencial Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Barrio residencial Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Ascalón, Israel
de
$931,520
Agamim Quarter - Magnífico ático de 5 habitaciones con gran terraza
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir