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Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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$15,40M
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ID: 35278
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/4/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Malachi, 9

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Nuevo proyecto residencial edificio boutique de 7 plantas, situado en una de las zonas más buscadas de Tel Aviv, A poca distancia se encuentra el Puerto de Tel-Aviv, el puerto deportivo, las playas, el parque Yarkon, Gan Ha Entrega prevista : Febrero 2027 Tipologías disponibles Apartamentos de 2, 3 y 4 habitaciones de 5.680.000NIS Apartamentos con jardín con zona ajardinada privada Áticos con grandes terrazas panorámicas Amplias terrazas que ofrecen luz natural Servicios y equipo Sala de entrada y zonas comunes refinadas Aparcamiento robótico subterráneo privado Armonioso paisaje de la zona residencial Tecnologías modernas y materiales de alta gama Fuerza Ubicación Premium: a 5 minutos a pie del Yarkon Park, Tel Aviv Beach y Port Residencia hecha por el hombre - número limitado de apartamentos Fuerte demanda inmobiliaria en el barrio y excelente potencial de inversión Servicios de alta gama diseñados para una calidad de vida óptima

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Tel-Aviv, Israel
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