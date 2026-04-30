Barrio residencial Projet neuf a hadera

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Nuevo programa en Hadera: una ubicación estratégica entre Tel Aviv y Haifa.
Estás buscando un nuevo proyecto una hadera
Una nueva y excepcional dirección en el corazón de la ciudad
Mordecée Khayat le invita a descubrir este magnífico y nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad.
Tres edificios modernos con diseño arquitectónico refinado se elevarán por encima de una galería de compras animada, acogedoras señales de prestigio.
Disfrute de la comodidad de una calle tranquila, mientras se encuentra en el centro de las comodidades:
• Estación de tren Hadera cerca, para acceso directo a Tel Aviv y Haifa
• Red de autobuses fácilmente conectando todo Israel
• Cerca del centro comercial Canyon Mall Hof Hayam con sus tiendas, cafeterías y restaurantes
• A solo 10 minutos de la playa
• 30 minutos de Tel Aviv y 30 minutos de Haifa en coche
Características del proyecto
• lobby de doble altura, lujosamente decorado por un arquitecto interior
• Tres ascensores incluyendo un chabbatic
• Vista abierta desde los primeros pisos
• Garantía bancaria: Mizrahi Tefahot
• Inicio del trabajo: Septiembre 2025
• Entrega prevista: 2030 de mayo
• oportunidad de financiación 20% en firma, 80% en entrega clave – sin indexación condicional
• Servicios de alta gama
Características de los apartamentos
• Moderno 80x80 azulejos en todas las habitaciones
• Preparación de aire acondicionado central
• Mobiliario de baño de diseño
• Válvula de mezclador de alta gama
• Puertas internas de calidad
• Cocina personalizable
• Tiendas eléctricas en todo el apartamento
Tipologías disponibles:
• 2 habitaciones : 55 m2 + 10 m2 terraza
• 3 habitaciones : 75 m2 + 12 m2 terraza
• 4 habitaciones : 105 m2 + 10 m2 terraza
• 5 habitaciones : 123 m2 + terrazas de 10 m2 + 6 m2
Localización en el mapa
Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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