Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025

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Rembrandt Street, cerca de la plaza Rabin y a unos 1 km del mar, en un ambiente central y buscado cerca del ayuntamiento y del centro médico Ichilov (muy central y área buscada con fuerte demanda de alquiler y patrimonio).
- Situado en el sexto piso de un nuevo edificio entregado en 2025, este apartamento de 3 habitaciones ofrece una superficie de 68 m2.
- El espacio habitable es moderno y luminoso, con servicios recientes y de calidad.
- Hermosa terraza de 14 m2, ideal para disfrutar del exterior.
- El apartamento incluye un baño con aseo y una mamá con vestidor integrado personalizado.
- Una plaza de aparcamiento completa esta propiedad, rara en esta zona.
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Tel-Aviv, Israel
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