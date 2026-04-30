Barrio residencial Appartement rue rembrandt etat neuf immeuble construit en 2025

Rembrandt Street, cerca de la plaza Rabin y a unos 1 km del mar, en un ambiente central y buscado cerca del ayuntamiento y del centro médico Ichilov (muy central y área buscada con fuerte demanda de alquiler y patrimonio). - Situado en el sexto piso de un nuevo edificio entregado en 2025, este apartamento de 3 habitaciones ofrece una superficie de 68 m2. - El espacio habitable es moderno y luminoso, con servicios recientes y de calidad. - Hermosa terraza de 14 m2, ideal para disfrutar del exterior. - El apartamento incluye un baño con aseo y una mamá con vestidor integrado personalizado. - Una plaza de aparcamiento completa esta propiedad, rara en esta zona.