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Barrio residencial NouveautE sur le marchE 2 pieces avec balcon souccah a mekor haim

Jerusalén, Israel
de
$6,400
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ID: 35269
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/4/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avital, 15

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En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, cerca de Park HaMesila promenade y frente a todas las tiendas y supermercados de Talpiot. En un edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores de Shabat, nuevo apartamento de 2 habitaciones con una superficie de 49 m2 con un balcón Soccah de 5 m2. Apartamento lleno de encanto, disfrutando de una vista abierta al oeste. Servicios de calidad: habitación segura mejorada (Mamad), baño moderno, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado VRF, sistema Smart Home. La propiedad también tiene aparcamiento subterráneo y una bodega. Entrada inmediata.

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Jerusalén, Israel
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