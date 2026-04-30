Barrio residencial NouveautE sur le marchE 2 pieces avec balcon souccah a mekor haim

En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, cerca de Park HaMesila promenade y frente a todas las tiendas y supermercados de Talpiot. En un edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores de Shabat, nuevo apartamento de 2 habitaciones con una superficie de 49 m2 con un balcón Soccah de 5 m2. Apartamento lleno de encanto, disfrutando de una vista abierta al oeste. Servicios de calidad: habitación segura mejorada (Mamad), baño moderno, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado VRF, sistema Smart Home. La propiedad también tiene aparcamiento subterráneo y una bodega. Entrada inmediata.