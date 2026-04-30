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Barrio residencial Superbe appartement luxueux de 3 pieces en plein centre ville de hadera

Hadera, Israel
de
$1,99M
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ID: 35268
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/4/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera
  • Dirección
    HaNasi, 73

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