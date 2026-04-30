Barrio residencial Bureaux a louer emplacement strategique a lentree de har hotzvim

Oficinas en alquiler en Jerusalén, idealmente ubicadas en la entrada de Har Hotzvim, a solo 100 metros a pie de paradas de autobús, en el eje central de Golda Meir. En un edificio boutique único y tranquilo con ascensores, superficie de 230 m2 bruto. Las oficinas están construidas y listas para entrar, con la máxima optimización del espacio y distribución funcional incluyendo una zona de recepción, mesas de trabajo, una sala de reuniones, una sala de comunicación, varias orientaciones, una zona de cocina y instalaciones sanitarias privadas. Posibilidad adicional de alquilar en las mismas superficies de 165 m2 en bruto y 117 m2 en bruto, con opción de montarlas para una superficie total de 282 m2 en bruto, o para alquilarlas separadamente según las necesidades del arrendatario. Alquiler: 90 m2, incluyendo cargas. Relación bruta/net entre los más atractivos y ventajosos de Jerusalén.