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Barrio residencial Magnifique 4 pieces neuf 7m de terrasse

Ramat Gan, Israel
de
$1,24M
;
5
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ID: 35264
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/4/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Ramat Gan
  • Dirección
    Rokah, 121 b Ramat Gan Tennis Club

Sobre el complejo

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A la entrada de TLV Edificio permanente 4 habitaciones + balcón 124m2 + 7m2 terraza Ascensor y aparcamiento privado

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Ramat Gan, Israel
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