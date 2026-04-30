Barrio residencial Appartement neuf 5 pieces lumineux a jerusalem avec livraison rapide jerusalem immobilier 026786595

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Imagínese entrar en un nuevo apartamento, bañado en luz, sin esperar años de construcción y sin compromiso en su calidad de vida. Situado en el corazón de una zona en desarrollo y muy buscada, calle Situado en el piso 12 de un nuevo edificio con ascensores de Shabat, tiene un agradable balcón de 14 m2, perfecto para relajarse o recibir. Dos estacionamientos de sótano completan esta rara propiedad. Entrega en sólo 1 mes, una oportunidad excepcional para adquirir nuevo inmediatamente. El apartamento viene vacío pero fue amueblado por IA para tener una mejor idea de la calidad de vida esperada
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo