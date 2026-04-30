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Barrio residencial Appartement neuf 5 pieces lumineux a jerusalem avec livraison rapide jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
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$1,59M
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ID: 35261
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/4/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Yaakov Neeman, 18

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Imagínese entrar en un nuevo apartamento, bañado en luz, sin esperar años de construcción y sin compromiso en su calidad de vida. Situado en el corazón de una zona en desarrollo y muy buscada, calle Situado en el piso 12 de un nuevo edificio con ascensores de Shabat, tiene un agradable balcón de 14 m2, perfecto para relajarse o recibir. Dos estacionamientos de sótano completan esta rara propiedad. Entrega en sólo 1 mes, una oportunidad excepcional para adquirir nuevo inmediatamente. El apartamento viene vacío pero fue amueblado por IA para tener una mejor idea de la calidad de vida esperada

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