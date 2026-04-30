Barrio residencial penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff

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Tel Aviv's Old North – una ubicación premium a poca distancia de la playa, Tel Aviv Harbour, cafeterías, restaurantes y tiendas. Un equilibrio perfecto entre la vida urbana dinámica y un ambiente tranquilo y auténtico.
Detalles de la propiedad:
• Aproximadamente 130 m2 de espacio habitable, ascensor privado
• 4.5 habitaciones, amplio salón de aproximadamente 48m2, 2 dormitorios, incluyendo una suite principal con acceso directo a una habitación segura (Mamad), ideal para ser arreglado en vestidor, 2sdb/WC
• escalera interior que conduce a espacio adicional en el sexto piso, ideal para una oficina o actividad profesional
• Terraza frontal de unos 30 m2 – perfecta para recepción con vista sin obstáculos
• Terraza trasera de unos 7 m2 – tranquila e íntima
• Situado en la séptima planta, muy brillante
• Habitación segura (Mamad) que ofrece comodidad y serenidad
• No hay aparcamiento
- Un raro ático con alto potencial – ideal para una residencia de lujo o inversión estratégica en una zona muy popular
Precio: 9.200.000
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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