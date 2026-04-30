  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial Appartement 4 pieces a vendre en deuxieme ligne de mer a bat yam quartier haatsmaout

Barrio residencial Appartement 4 pieces a vendre en deuxieme ligne de mer a bat yam quartier haatsmaout

Bat Yam, Israel
de
$2,45M
;
9
Dejar una solicitud
ID: 35259
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Kdoshei Kahir

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Situado en una zona buscada de Bat Yam, cerca del mar, tranvía, tiendas, sinagogas, Parque infantil y Avenida Ha'atsmaout, Este apartamento ofrece un ambiente de vida ideal entre dinamismo urbano y ambiente familiar. El apartamento desarrolla una superficie de 95 m2 habitables, completado por un balcón de 12 m2. Consta de 4 habitaciones, incluyendo una mamada particularmente espaciosa (habitación segura), una suite principal con cuarto de ducha y aseo, así como un gran baño con bañera. El salón, luminoso y situado en la fachada, disfruta de una exposición al este. La propiedad también incluye una plaza de aparcamiento y una entrada inmediata.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Asdod, Israel
de
$882,320
Barrio residencial Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Ascalón, Israel
de
$616,640
Barrio residencial Duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec piscine privee
Hadera, Israel
de
$3,70M
Barrio residencial Appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Hadera, Israel
de
$915,120
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
de
$3,90M
Está viendo
Barrio residencial Appartement 4 pieces a vendre en deuxieme ligne de mer a bat yam quartier haatsmaout
Bat Yam, Israel
de
$2,45M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Affaire exceptionnelle appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Barrio residencial Affaire exceptionnelle appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Barrio residencial Affaire exceptionnelle appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Barrio residencial Affaire exceptionnelle appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Barrio residencial Affaire exceptionnelle appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Mostrar todo Barrio residencial Affaire exceptionnelle appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Barrio residencial Affaire exceptionnelle appartement 4 pieces a ashdod a youd bet
Asdod, Israel
de
$685,520
¡Caso excepcional! Apartamento de 3 habitaciones en Youd Bet, muy bien situado a un precio muy bueno. Totalmente amueblado. Cerca de transporte, escuelas, parques infantiles, sinagogas, tiendas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$721,600
Nuevo proyecto en Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país. Situado junto a Ramat Bet Shemesh A, este lujoso proyecto residencial incluye 3-4-5 habitaciones y áticos, con una hermosa vista de un parque situado en un bosque natural. Cerca de Matnas y todas las tiendas, u…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf a harish
Barrio residencial Projet neuf a harish
Barrio residencial Projet neuf a harish
Barrio residencial Projet neuf a harish
Barrio residencial Projet neuf a harish
Barrio residencial Projet neuf a harish
Barrio residencial Projet neuf a harish
Harish, Israel
de
$1,01M
Nuevo PROYECTO EXCEPTIONAL EN HARISH – PREVENIDO Mordecai Khayat se complace en presentarle con una vista previa de su nuevo proyecto de propiedad preventa en la auge de la ciudad de Harish, una ubicación con gran potencial! Situado en el corazón de Harish, cerca de escuelas, sinagogas y t…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir