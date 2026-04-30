Barrio residencial Appartement 4 pieces a vendre en deuxieme ligne de mer a bat yam quartier haatsmaout

Situado en una zona buscada de Bat Yam, cerca del mar, tranvía, tiendas, sinagogas, Parque infantil y Avenida Ha'atsmaout, Este apartamento ofrece un ambiente de vida ideal entre dinamismo urbano y ambiente familiar. El apartamento desarrolla una superficie de 95 m2 habitables, completado por un balcón de 12 m2. Consta de 4 habitaciones, incluyendo una mamada particularmente espaciosa (habitación segura), una suite principal con cuarto de ducha y aseo, así como un gran baño con bañera. El salón, luminoso y situado en la fachada, disfruta de una exposición al este. La propiedad también incluye una plaza de aparcamiento y una entrada inmediata.