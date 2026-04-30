Barrio residencial Appartement 4 pieces a vendre en deuxieme ligne de mer a bat yam quartier haatsmaout

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Situado en una zona buscada de Bat Yam,
cerca del mar, tranvía, tiendas, sinagogas,
Parque infantil y Avenida Ha'atsmaout,
Este apartamento ofrece un ambiente de vida ideal entre dinamismo urbano y ambiente familiar.
El apartamento desarrolla una superficie de 95 m2 habitables,
completado por un balcón de 12 m2.
Consta de 4 habitaciones, incluyendo una mamada particularmente espaciosa (habitación segura),
una suite principal con cuarto de ducha y aseo, así como un gran baño con bañera.
El salón, luminoso y situado en la fachada, disfruta de una exposición al este.
La propiedad también incluye una plaza de aparcamiento y una entrada inmediata.
Localización en el mapa
Bat Yam, Israel
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Alimentación
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Plazo del préstamo, años
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Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
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