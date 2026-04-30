Barrio residencial La pEpite A tel aviv emplacement premium

En venta, magnífico apartamento de 2 dormitorios totalmente renovado, situado en la calle Allenby 56, en el corazón de Tel Aviv. Situado en la segunda planta de un edificio con ascensor, esta propiedad ofrece un ambiente de vida moderno, cómodo y perfectamente optimizado. Cada espacio ha sido diseñado para combinar funcionalidad y elegancia, con acabados limpios y un ambiente listo para vivir inmediatamente, sin ningún trabajo que se planifique. El apartamento también tiene un bonito balcón, un activo real para disfrutar de un aire libre en el centro de la ciudad, ya sea para relajarse o para recibir. Su ubicación es una verdadera ventaja estratégica: a pocos pasos de tiendas, restaurantes, transporte y la playa. Aquí se beneficiará de una dirección central, dinámica y buscada, ideal para vivir plenamente Tel Aviv o para asegurar una inversión con alta demanda de alquiler. Esta propiedad cumple todos los criterios buscados en el mercado: renovación completa, ubicación premium, accesibilidad y potencial de valor obvio. Una rara oportunidad, tanto para una residencia principal como para una inversión rentable y segura.