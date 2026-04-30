Barrio residencial Central 2 terrasses proches commerces

Situado en un entorno residencial buscado en Raanana, este dúplex de 5 habitaciones ofrece un raro equilibrio entre los volúmenes interiores y los espacios exteriores. Un bien pensado para una vida familiar real, con una organización en dos niveles fluido y funcional. ✔️ 5 piezas ✔️ 2 terrazas → 80 m2 en la planta superior – un espacio real al aire libre → 12 m2 en el nivel de salón ✔️ Escondite de cocina con hermosos volúmenes ✔️ Mamad ✔️ 3 baños ✔️ 2 plazas de aparcamiento ✔️ Cave ✔️ 5a planta con ascensor (Shabbat) ✔️ Orientación noreste Lo que marca la diferencia: La terraza de 80 m2. Un espacio raro en Raanana, que cambia completamente el modo de vivir el apartamento. Una propiedad que ofrece la comodidad de un apartamento... y las ventajas de un hogar.