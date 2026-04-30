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Barrio residencial Appartement a louer a keter david jerusalem

Jerusalén, Israel
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$4,920
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8
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ID: 35228
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/4/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Shlomo HaMelekh

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George Washington Street (Keter David) Apartamento de 4 habitaciones – 120 m2 4a planta fuera de 8 Completamente amueblado Amplio y brillante Aparcamiento Cajero Balcón para Soukka Almacenamiento Arnona anual : 9.200 NIS Gastos de condominio: 2.400 NSI al mes

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Jerusalén, Israel
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