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Barrio residencial 4 pieces neuf avec ascenseur parking cave et balcon

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
2
ID: 35219
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Soutine, 16 Embassy of Poland

Sobre el complejo

Nuevo edificio. Alto nivel. 4 habitaciones con amplio balcón de 14m2. Estacionamiento y bodega incluidos.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
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