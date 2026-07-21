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Barrio residencial 4 pieces balcon renove avec ascenseur

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
5
ID: 35218
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Moshe Hess, 27

Sobre el complejo

En una calle tranquila cerca del mar, edificio reformado con ascensor, entrada agradable con digicode. 3 orientación aérea, 4 habitaciones, 2 baños, 2 aseos. Posibilidad de alquilar un estacionamiento.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
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