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Barrio residencial 3 pieces terrasse ascenseur parking immeuble neuf

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
4
ID: 35217
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Arlosoroff, 15 15 minutes

Sobre el complejo

Moderno edificio de lujo con ascensor y aparcamiento privado. 3 habitaciones con amplio salón, persianas eléctricas en ventanas. Muy luminoso, balcón con vista abierta. Bonita altura bajo techo. Alquilado actualmente en Airbnb.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
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