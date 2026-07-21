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Barrio residencial Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35211
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ashtori HaPirhi, 14 Divinna

Sobre el complejo

Sublime 3 habitaciones renovadas y totalmente amuebladas y equipadas con buen gusto. Edificio de esquina con ascensor, tranquilo y verde. Hermosa sala de estar, 2 dormitorios grandes, 2 baños y un balcón con vistas a la calle. Residencial y sala de estar con un montón de tiendas.

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Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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