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Barrio residencial Magnifique 3 piEces avec terrasse proche mer

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35206
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Mapu, 15

Sobre el complejo

APPARTEMENT D'EXCEPTION DANS UNE RUE CALME À 5 MIN DE LA MER. IMMEUBLE BAUHAUS RÉNOVÉ. PRODUCTO À NEUF ET MEUBLÉ HAUT DE GAMME. LUMINEUX ET VERDOYANT. Tranquila.

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Tel-Aviv, Israel
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