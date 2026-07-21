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Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon immeuble moderne avec parking

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35205
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Arlosoroff, 15 15 minutes

Sobre el complejo

Moderno edificio de 3 años. Apartamento de 79m2 + 7m2 balcón. Ascensor + estacionamiento. Vista abierta / 250m del mar. Muy bonitos volúmenes.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
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