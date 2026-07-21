  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove immeuble renove

Barrio residencial Magnifique 4 pieces renove immeuble renove

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35204
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Bograshov, 47 mslwl

Sobre el complejo

Suntuosa 4 habitaciones renovadas, amuebladas y equipadas. 3 dormitorios grandes, 2 baños. Construyendo Redone. A siete minutos de la playa.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Emplacement ideal location saisonniere grand 4 pieces avec vue sur la mer dalet ashdod
Barrio residencial Emplacement ideal location saisonniere grand 4 pieces avec vue sur la mer dalet ashdod
Barrio residencial Emplacement ideal location saisonniere grand 4 pieces avec vue sur la mer dalet ashdod
Barrio residencial Emplacement ideal location saisonniere grand 4 pieces avec vue sur la mer dalet ashdod
Barrio residencial Emplacement ideal location saisonniere grand 4 pieces avec vue sur la mer dalet ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Emplacement ideal location saisonniere grand 4 pieces avec vue sur la mer dalet ashdod
Barrio residencial Emplacement ideal location saisonniere grand 4 pieces avec vue sur la mer dalet ashdod
Asdod, Israel
Precio en demanda
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique duplex renove avec beaucoup de charme style loft quartier shenkin ascenseur avec 2 mirpeset immeuble recent
Barrio residencial Magnifique duplex renove avec beaucoup de charme style loft quartier shenkin ascenseur avec 2 mirpeset immeuble recent
Barrio residencial Magnifique duplex renove avec beaucoup de charme style loft quartier shenkin ascenseur avec 2 mirpeset immeuble recent
Barrio residencial Magnifique duplex renove avec beaucoup de charme style loft quartier shenkin ascenseur avec 2 mirpeset immeuble recent
Barrio residencial Magnifique duplex renove avec beaucoup de charme style loft quartier shenkin ascenseur avec 2 mirpeset immeuble recent
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique duplex renove avec beaucoup de charme style loft quartier shenkin ascenseur avec 2 mirpeset immeuble recent
Barrio residencial Magnifique duplex renove avec beaucoup de charme style loft quartier shenkin ascenseur avec 2 mirpeset immeuble recent
Tel-Aviv, Israel
de
$2,20M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$7,544
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir